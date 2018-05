Sassuolo, Iachini: "Grande lavoro da parte di tutti. Futuro? Sono felice"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di canalesassuolo.it, Beppe Iachini ha commentato la vittoria sulla Sampdoria e la conquistata matematica della salvezza del Sassuolo: "Io, il mio staff e tutti i ragazzi, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo fatto un grande lavoro. Dopo un campionato difficile adesso c’è grande soddisfazione. Siamo riusciti a rimettere in carreggiata un’annata che sembrava difficile. La salvezza, che sembrava complessa, siamo riusciti ad ottenerla con due giornate di anticipo. È una grande impresa. Siamo riusciti anche a metter in mostra tanti giovani della società ed è un pregio in più, per la società è l’allenatore. Il capitano, Missiroli, Biondini, Matri e Pegolo. Gli ultimi tre che magari giocano meno, sono stati anche loro importanti per la salvezza”.

40 punti. Lo scorso anno ci si salvava con tanti di meno:

“È vero. Quando le altre corrono subentrano le paure che possono essere pericolose. Nei giocatori non c’è tranquillità e non si gioca sereni. Durante il percorso abbiamo perso dei pezzi. Chi ha concluso la sua carriera, come Cannavaro, chi ha subito un infortunio. Gli infortuni di Goldaniga e Lirola ci hanno messo i bastoni fra le ruote. Abbiamo cambiato modulo perché alcuni miei giocatori come Lemos, Adjapong e a Rogerio erano maggiormente a proprio agio con il 3-5-2. Sono stati bravi i ragazzi a seguirmi e ad adattarsi ai cambiamenti. Abbiamo ottenuto questo importante obbiettivo”.

Sulla gara di oggi?

“Abbiamo giocato bene sul piano tecnico. Siamo stati compatti e abbiamo proposto tanta intensità. Qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio. La sfida di Crotone è stata strana. La squadra ha sempre avuto le idee chiare”.

Sul suo futuro?

“Io ora sono contento del lavoro fatto. Guardo il mio lavoro. Sono un professionista. Oggi giocavo con i miei ex tifosi. Con la Samp tolsi la serie A al Sassuolo, oggi ho difeso i neroverdi che hanno ottenuto la permanenza. Ringrazio i miei ex tifosi per l’affetto nei miei confronti. Al mio arrivo qua avevo un impegno morale con Il presidente Squinzi e Carnevali che sono riuscito a rispettare”.