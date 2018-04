Sassuolo, Iachini: "Il Milan non meritava di perdere. Contiamo su Berardi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Iachini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pari accuffato a San Siro dal Sassuolo: "Va detto che il Milan non meritava di perdere, ma il calcio è questo. Per noi era la terza partita in una settimana, avevamo fatto una gran gara con il Napoli, poi in dieci contro il Chievo. Molti ragazzi erano stanchi nel finale, alcuni avevano i crampi, non l'abbiamo gestita bene. C'è un piccolo rammarico, terminando undici contro undici forse avremmo avuto qualche speranze in più. Quando sono arrivato abbiamo fatto dieci punti in cinque gare, poi ci sono state partite in cui abbiamo colpito pali e sbagliato rigori. Ho variato alcune cose sul piano tattico, e in questo senso la squadra ha risposto bene. C'è stata maggiore convinzione sotto porta. Berardi? Ha avuto un paio di stagioni travagliate, qualche infortunio di troppo. Non ha trovato quella continuità di rendimento, non è riuscito ad allenarsi per fare prestazioni di alto livello. Mercoledì ha preso una contusione, noi contiamo su lui per questo finale di campionato".