Sassuolo, Iachini: "In settimana bel gesto dei ragazzi nei miei confronti"

Il tecnico del Sassuolo Giuseppe Iachini parla così di quanto accaduto in settimana al centro sportivo neroverde: "Ho vissuto una situazione abbastanza intensa che non mi era mai successa. Al mio ingresso in campo tutta la squadra si è alzata in piedi ad applaudire allenatore e staff. E' stato un grande gesto da parte dei ragazzi, importante, perché fa capire le difficoltà che c'erano quando sono arrivato e quanto sentissero l'obiettivo salvezza difficile da raggiungere, si sono aggrappati al lavoro e questo per me è motivo di grande soddisfazione umana e professionale. Era giusto dirlo, di solito le cose di spogliatoio rimangono lì, ma questo era giusto che si sapesse", sottolinea il portale di Sky.