Sassuolo, Iachini: "La critica di Squinzi ci sta ma è il campo a parlare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, riportata dai colleghi di TuttoSassuoloCalcio.com, Giuseppe Iachini ha risposto anche al patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi. "Ha detto che l'allenatore è bravo e ha detto che per Berardi e Politano il modulo migliore è il 4-3-3. Dal canto mio, io ho spiegato le ragioni delle mie scelte e credo che i due ragazzi abbiano dimostrato di poter fare anche altri ruoli ed è una valorizzazione, io credo di aver fatto il meglio possibile per il bene del Sassuolo. Prendo le parole del Patron come una considerazione e una critica che ci possono stare, poi il campo parla".