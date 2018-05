Sassuolo, Iachini: "Non era facile raggiungere la salvezza"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, è intervenuto prima del match contro la Sampdoria (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Oggi c’è stato tutto?

"Venivamo da ottimi risultati, poi a Crotone abbiamo subìto nei primi minuti. Oggi non abbiamo rischiato nulla, la soddisfazione più grande è arrivata. La squadra ha lavorato sempre bene, devo ringraziare i ragazzi. Non era facile raggiungere la salvezza. Abbiamo valorizzato un patrimonio importante per la società".

Politano alla fine è rimasto: è stato di grandissimo aiuto?

"Ho parlato con la società, in caso di partenza dovevamo avere un sostituto. Poi è rimasto. Ha avuto un attimo di difficoltà, ma dobbiamo dare i meriti a tutto il gruppo. C'è stato il giusto collante tra giovani ed esperti. Quelli che non hanno giocato sono stati d’aiuto".