Sassuolo, Iachini: "Non possiamo andare a Milano per lo 0-0"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla così alla vigilia della gara contro il Milan: "Oggi ci sarà la possibilità di verificare la condizione di alcuni ragazzi e tra oggi e domattina i recuperi. Berardi? Ha subito una contusione, valuteremo. Il Milan ha qualità Gattuso ha trovato organizzazione di gioco e mentalità. Hanno speso tanto e Rino ha portato il suo attaccamento alla maglia, le sue idee, la sua mentalità in un ambiente che conosceva bene, i giocatori hanno subito recepito il messaggio. Ci vorrà una partita perfetta per fare risultato positivo, non possiamo andare a San Siro sperando di fare 0-0 perché il Milan ha giocatori che possono sbloccarla in qualsiasi momento. Contro il Chievo siamo rimasti in nove ed è venuto fuori il cuore, ma sono emersi dei valori che la squadra aveva messo in campo diverse volte senza essere premiata dagli episodi. Le prime cinque partite della mia gestione abbiamo fatto risultato e la squadra ha preso quota, poi abbiamo fatto partite importanti come quelle con Genoa, Atalanta, ma senza raccogliere nulla ed è chiaro che il morale è calato".