Sassuolo, Iachini: "Puniti dagli episodi, guardiamo avanti"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il pareggio arrivato contro il Benevento, il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Sapevamo che il Benevento non ha niente da perdere, ha giocato una gara aperta, abbiamo fatto la nostra partita, non abbiamo rischiato tanto ma abbiamo commesso due ingenuità sui gol, dobbiamo prestare più attenzione. Però in difesa c'erano dei ragazzi giovani e può capitare ma abbiamo fatto una buona gara, peccato per il 2-2 ma la squadra ha avuto quel piglio che doveva avere, pazienza. Continuiamo a non mollare un centimetro, dobbiamo continuare a lottare e muovere la classifica. Le gare vanno giocate, la squadra lo ha fatto, ha avuto le sue chance, ha fatto una gara di applicazione ma nel calcio ci sono gli episodi, alla fine le distanze si erano aperte perché cercavamo la vittoria, i ragazzi sono stati attenti e bravi, guardiamo avanti".