Sassuolo, Iachini: "Ragazzi cresciuti, per me motivo di soddisfazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone commentando anche la stagione disputata finora dai neroverdi ( Clicca qui per leggere la conferenza integrale ). "La squadra ha sempre fatto buone gare e dobbiamo continuare a farlo cercando di far girare gli episodi dalla nostra parte con cinismo. In Serie A se non concretizzi, paghi dazio, ed è quello che è successo a noi nella parte centrale della mia gestione. Può accadere di non raccogliere quanto semini, ma se continui a lavorare con convinzione, prima o poi i risultati arrivano. Credo che i ragazzi siano tutti cresciuti e, oltre al risultato sportivo, per l'allenatore è importante anche la valorizzazione e la crescita di tanti giovani, oltretutto in un momento non facile. Questo per me è motivo di grande soddisfazione", le parole riportate da Tuttosassuolocalcio.com.