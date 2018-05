Sassuolo, Iachini: "Servono altri punti per chiudere questione salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida da ex contro la Sampdoria, Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa per parlare del finale del suo Sassuolo. Si comincia analizzando la sfida al Crotone: "Ci sono partite che nascono in una certa maniera e prendono una piega sbagliata. Ci sono stati episodi che hanno indirizzato subito la partita, abbiamo subito due gol alle loro prime due iniziative e poi il match ha svoltato sia tatticamente sia psicologicamente. Ora bisogna guardare avanti e ripartire. La Sampdoria lavora insieme da due anni con lo stesso tecnico, che sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con tanti ragazzi di qualità. Servirà una grande prova, ma siamo a fine campionato. Abbiamo preparato più di una partita perché poi nei novanta minuti può succedere di tutto. Sensi è da valutare, ma si è allenato con la squadra, ora ci sono solo Goldaniga e Lirola fuori. Pensiamo ad una partita alla volta e a cercare di fare la gara quasi perfetta per ottenere risultati. Sappiamo che ci aspettano Sampdoria, Inter e Roma, all’andata contro queste tre abbiamo fatto punti. La questione salvezza non è chiusa, se 37 punti possano essere sufficienti non lo sa nessuno, forse lo si saprà tra due settimane, per cui dobbiamo farne altri. La Samp? Ci sono ricordi che non si cancellano per un uomo, per un professionista, così come l’affetto. Abbiamo condiviso un’impresa per certi versi irripetibile. Se tornerei a Genova? Ora sono a Sassuolo e sto bene qui".