Sassuolo, Iachini: "Siamo in un buon momento. Verona ottimo in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della trasferta di Verona contro l'Hellas il tecnico del Sassuolo, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Ci aspetta un'altra partita importante in questo finale di campionato. Stiamo dando continuità ai risultati, ne abbiamo fatti già sei, e dobbiamo continuare così. Contro il Benevento abbiamo speso molto sul piano fisico e per questo dovremo fare valutazioni sui recuperi di alcuni ragazzi. Ci penseremo sia oggi che nella seduta di domani mattina. Dovevamo per forza guardare solo noi stessi e abbiamo preso un carattere e una mentalità importante: la squadra ha sempre avuto spessore dal punto di vista dell'impegno e abbiamo dimostrato di andarcela a giocare in ogni campo e contro chiunque. Contro il Benevento la prestazione è stata vista con un occhio troppo critico ma adesso i sanniti sono in un buon momento e hanno giocatori importanti. Da gennaio hanno cambiato pelle, hanno calciatori che hanno giocato tante partite internazionali. Dovevamo essere più attenti in alcune situazioni ma la prestazione mi è piaciuta nelle ultime gara. Dobbiamo continuare su questo percorso. Il Verona in casa ha fatto tanti punti, ha un pubblico importante a all'andata ci ha messo in difficoltà. Oltre a questo a gennaio hanno messo nella loro rosa attaccanti forti e il gruppo ha condiviso un importante lavoro. Dobbiamo fare una bella prestazione contro una squadra che ha battuto anche qualche grande al Bentegodi. Dovremo eliminare qualche errore e essere più bravi e cinici in attacco".