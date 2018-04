Sassuolo, Iachini: "Siamo venuti meno. Gara non bella"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Rai Sport dopo il ko subito contro il Crotone: “Dopo otto risultati utili consecutivi e ottime prestazioni oggi siamo venuti meno. Avevamo preparato una partita e ne è venuta fuori un’altra. Non ho riconosciuto i miei ragazzi in alcune situazioni, è venuta fuori una gara non bella, peccato”.