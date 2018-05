Sassuolo, Iachini: "Soddisfatti. Raggiunto un obiettivo complicato"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni dell'allenatore neroverde Beppe Iachini a Rai Sport dopo la vittoria del suo Sassuolo sulla Sampdoria, valsa l'aritmetica salvezza: "C'è grande soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo per noi all'inizio complicato. Quando sono arrivato ho dovuto rimettere in sesto la barca, grazie al lavoro di tutte le componenti siamo riusciti a fare un ottimo lavoro ed anche ottime gare nel quale non abbiamo raccolto. Lo spirito però c'è sempre stato".