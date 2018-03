Sassuolo, Iachini su Politano: "Ultimamente ha la testa più libera"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Sassuolo, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Napoli, riferendosi soprattutto a Politano: "Non ho dovuto dirgli nulla in questi giorni e non gli dirò nulla, è un calciatore del Sassuolo e dovrà fare una grande partita come tutti i compagni, nelle ultime settimane lo sto ritrovando più libero nella testa, è un grande professionista, ha passato qualche settimana un po' così, ma abbiamo avuto qualche colloquio e sa che dovrà terminare bene la stagione per il bene del Sassuolo e anche per mantenere l'interesse delle big a giugno".