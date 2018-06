Sassuolo, idea Senesi del San Lorenzo: può arrivare tramite Inter o Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultima idea per il mercato del Sassuolo è quella chiamata Marcos Senesi. Vent'anni, il difensore dell'Under 20 dell'Argentina, di proprietà del San Lorenzo, piacerebbe ai neroverdi che potrebbero lavorare in tandem per prenderlo insieme a una tra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri, infatti, potrebbero prendere il ragazzo e girarlo come contropartita per uno tra Matteo Politano e Domenico Berardi.