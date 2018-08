Sassuolo, il Berardi ritrovato: dalla fascia da capitano alla Nazionale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo ritrova Domenico Berardi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, le due reti segnate nelle prime due giornate di campionato riportano l'orologio dell'attaccante neroverde indietro di due anni. Un grande passo avanti rispetto all'ultimo campionato, dove in 33 presenze aveva segnato solo 5 gol. De Zerbi punta forte su di lui e contro il Cagliari gli ha affidato anche la fascia da capitano. L'obiettivo del calciatore è però confermarsi nel club per tornare in Nazionale, obiettivo possibile se dovesse continuare a segnare ed esprimersi con questa continuità.