Sassuolo, il bicchiere mezzo pieno: per la prima volta imbattuto dopo sette giornate

Lo 0-0 del Mapei non fa sorridere il Sassuolo, ma sotto almeno un punto di vista è comunque un risultato positivo. Come evidenziato da Opta, infatti, per la prima volta nella sua storia il club neroverde è imbattuto nelle prime sette partite stagionali giocate in Serie A.