Sassuolo, il Brentford su Tripaldelli. Ma De Zerbi lo vuole valutare

Alessandro Tripaldelli ha tante proposte, in Italia ma anche all'estero. Secondo Sky, ne sarebbe arrivata una importante da parte del Brentford, club inglese di Championship. Ma il laterale mancino classe '99, dopo una stagione a metà tra Zwolle in Olanda e Crotone in Serie B in Italia, dovrebbe comunque partire per il ritiro di Vipiteno col Sassuolo. Il giocatore dovrebbe essere valutato da mister De Zerbi, che darà il suo giudizio definitivo sul futuro del ragazzo.