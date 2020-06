Sassuolo, il ds Rossi su De Zerbi: "Saremmo contenti di continuare insieme. Siamo fiduciosi"

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche del possibile rinnovo di De Zerbi, in scadenza a fine stagione: "La sua permanenza non dipende dalle ultime partite. Roberto ha tutte le carte in regola per ripetere ciò che altri allenatori hanno fatto qui, vedi Allegri, Pioli e Di Francesco. Parliamo di un allenatore di grande futuro e noi devo dire che saremmo molto contenti di continuare insieme. De Zerbi è un ragazzo serio che dice le cose in faccia. Siamo fiduciosi e il nostro rapporto è splendido".