Sassuolo, il ds Rossi sul futuro di Berardi: "Siamo bottega cara. Non sarà facile portarcelo via"

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha parlato a Sky Sport. Questa l'anticipazione dell'intervista che andrà in onda integrale alle 13.30: "Abbiamo qualche problemino che vogliamo risolvere dal punto di vista dei contratti, anche se l'unico in scadenza è Pegolo. Serve un gentleman agreement tra le Federazioni per far finire i campionati ai giocatori nelle squadre attuali. Siamo molto contenti di De Zerbi, vedremo se resterà o meno. Ha tutte le carte in regola per ripetere ciò che altri allenatori hanno fatto qui, vedi Allegri, Pioli e Di Francesco. Berardi è cresciuto molto sotto l'aspetto umano, si è affermato da giovanissimo, adesso credo che sia pronto per fare tutto, sia sotto l'aspetto tecnico che su quello umano. Noi siamo bottega cara, venire a chiedere Berardi non sarà facile per nessuno. Boga? Ci sono stati tanti interessamenti".