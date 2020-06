Sassuolo, il futuro è oggi: ore decisive per il futuro di De Zerbi e non solo

Il Sassuolo ha l'intero blocco dirigenziale e lo staff tecnico in scadenza. I contratti del direttore sportivo Giovanni Rossi o del responsabile del settore giovanile Francesco Palmieri, ma anche quello del delegato ai tifosi, Remo Morini, sono in scadenza. Anche l'accordo con mister Roberto De Zerbi e il suo staff scadrà il prossimo 30 giugno, così come il contratto del tecnico del Sassuolo Femminile Gianpiero Piovani. La sensazione è che quella di oggi potrebbe essere una giornata campale per il futuro del Sassuolo. L'intenzione della proprietà è quella di confermare il blocco i dirigenti e lo staff tecnico e ripartire da loro anche l'anno prossimo con l'obiettivo di continuare a crescere ancora.

Praticamente fatta per i rinnovi di Rossi e Palmieri, stesso discorso per Piovani. A tenere banco è il discorso relativo al futuro di mister De Zerbi. La Fiorentina preme, il Torino è sullo sfondo. La sensazione però è che le parti vogliano proseguire assieme. Dunque, nell'arco di 24-48 ore dovrebbero essere sciolte le riserve sul futuro di mister De Zerbi. A tal proposito il ds Rossi ha parlato così a Sky: "In questo mestiere e in questo mondo ho imparato a stare molto attento ma allo stesso tempo ho conosciuto molto Roberto. E' una persona perbene, ti dice le cose in faccia, abbiamo un ottimo rapporto e siamo molto fiduciosi di poter proseguire insieme". Dunque, si attende, fiduciosi. Il tecnico, come scritto da qualche parte a Firenze, non ha rifiutato il rinnovo semplicemente perché al momento la proposta del Sassuolo non è ancora arrivata sul suo tavolo. La Fiorentina rimane in ascolto ma De Zerbi, salvo sorprese, resterà sintonizzato sulle frequenze sassolesi.