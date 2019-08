Sassuolo, il Lecce si defila per Babacar: sull'ex Fiorentina c'è la SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai saluti in casa Sassuolo, Khouma El Babacar non ha scelto il numero di maglia e aspetta di trovare una nuova destinazione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Lecce aveva trovato l'accordo coi neroverdi, ma in questo momento si sarebbe però defilato. Torna così d'attualità l'idea che porterebbe il senegalese alla SPAL, pronta a muoversi sull'ex Fiorentina in caso di cessioni nel reparto offensivo attualmente a disposizione di Semplici.