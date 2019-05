Sassuolo, il Milan su Carnevali. Ma il dirigente vuole restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta caldissimo l’asse tra il Milan e il Sassuolo. Come noto, Stefano Sensi è vicinissimo all’approdo in rossonero, ma non è l’unico obiettivo del club di via Aldo Rossi. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, il Milan avrebbe fatto una proposta al direttore generale Giovanni Carnevali. No secco da parte del dirigente neroverde, che a quanto si legge preferirebbe continuare il suo lavoro in Emilia. Tra l’altro Carnevali potrebbe anche prolungare il suo contratto: se ne parlerà nei prossimi giorni in un incontro che dovrebbe sancire il rinnovo.