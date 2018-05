Sassuolo, il peggior attacco della A. In estate qualcosa dovrà cambiare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio il suo arrivo a Sassuolo era stato accolto con grande entusiasmo. I tifosi neroverdi speravano che Khouma Babacar potesse risolvere le difficoltà di un attacco a dir poco abulico, in cui Berardi e Falcinelli non erano riusciti a trovare l'intesa giusta e soprattutto a trascinare a suon di reti la squadra di Bucchi prima e di Iachini poi. Ma i problemi sono rimasti gli stessi anche nel girone di ritorno, e solo le grandi prestazioni di Matteo Politano (uno che nel mercato invernale era stato vicinissimo alla cessione) hanno evitato agli emiliani di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere.

I numeri offensivi del Sassuolo sono davvero imbarazzanti, in netta controtendenza rispetto a quelli delle stagioni scorse: peggior attacco del campionato con 26 gol all'attivo, miglior marcatore il sopracitato Politano con otto centri. Il gioiello Domenico Berardi, nell'anno in cui avrebbe dovuto esaltarsi anche per sognare una convocazione al Mondiale, si è perso definitivamente: sono solo 3 i gol della punta calabrese, come quelli di Matri, uno in più di Falcinelli (fino a dicembre) e di Babacar, che ne aveva realizzati quattro in maglia viola prima dello scambio con l'ex Crotone. Nella prossima finestra di mercato, la società sarà chiamata a prendere decisioni difficili e a rivoluzionare il reparto più deludente. Magari con qualche cessione illustre e puntando su qualche gioiellino del vivaio, come Gianluca Scamacca o Nicholas Pierini.