Sassuolo, il Porto torna alla carica: nuova offerta per Ferrari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul mercato del Sassuolo, raccontate da La Gazzetta di Modena oggi in edicola. Dopo averlo corteggiato già la scorsa estate, il Porto starebbe studiando un’offerta per il difensore neroverde Gian Marco Ferrari. Classe 1992, il centrale di Parma è uno degli indiziati per salutare l'Emilia in estate.