Sassuolo, in arrivo il terzino Sernicola dalla Ternana

© foto di Giuseppe Scialla

Il Sassuolo è sempre molto attento ai giovani italiani e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. Dalla Ternana, infatti, arriva Leonardo Sernicola, terzino destro classe 1997. Costo dell'operazione: 200mila euro. Il giocatore non dovrebbe restare in Emilia, ma andrà in prestito, probabilmente al Venezia. Lo riporta Sky Sport.