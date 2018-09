Sassuolo, in arrivo Paolo Cristallini per la dirigenza

© foto di Federico De Luca

Nuovo innesto in arrivo per l'organigramma dirigenziale del Sassuolo. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com il club neroverde sarebbe vicino a chiudere con Paolo Cristallini, ex direttore sportivo di Vicenza e Brescia che sarà incaricato di monitorare i giocatori in prestito in altre squadre italiane.