Sassuolo, in dubbio la permanenza di Boateng

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In dubbio la permanenza di Kevin-Prince Boateng al Sassuolo. Lo riporta la Gazzetta di Modena che sottolinea come il club stia aspettando una risposta dal ghanese, che ha ancora un anno di contratto con i neroverdi ma potrebbe decidere di cambiare aria. Dopo l'esperienza al Barcellona il giocatore potrebbe non voler più calarsi in una realtà più piccola come quella emiliana. Nei sei mesi sassolesi il giocatore ha raccolto 13 partite, segnando 4 reti.