Sassuolo in salsa empolese ma con un nuovo colpo 'alla Boateng'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani inizia ufficialmente la nuova stagione del Sassuolo e c'è grande attesa per vedere all'opera la formazione neroverde, guidata per il secondo anno consecutivo da mister Roberto De Zerbi, uno degli allenatori più corteggiati nell'ultimo mercato, il più giovane della nostra Serie A e uno dei più promettenti del nostro calcio. Il Sassuolo 2.0 sta per mostrare il suo volto ma per vedere il 'vero' volto bisognerà pazientare. Il Sassuolo che si appresta a iniziare la nuova stagione nel nuovissimo Mapei Football Center è ancora un cantiere aperto. La società sta lavorando alacremente per consegnare in fretta al tecnico alcuni elementi che saranno importanti nel corso del campionato. La nuova base sassolese potrebbe provenire dal retrocesso Empoli, un altro dei paradossi del nostro calcio: il club è retrocesso all'ultima giornata ma i suoi gioielli sono tutti in vetrina e tanti resteranno ancora in Serie A. Krunic è andato al Milan e Bennacer potrebbe seguirlo, Traorè verrà girato al Sassuolo via Juve e giocherà insieme a Ciccio Caputo con i due che potrebbero essere seguiti anche da Diego Farias, attaccante che ha vestito la maglia neroverde in uno scorcio di stagione nel 2013 e che da tempo rimane nei radar dei due Giovanni, Carnevali e Rossi.



SASSUOLO IN SALSA EMPOLESE Un Sassuolo in salsa empolese sperando, per i neroverdi, che il finale sia completamente diverso. E c'è da scommettersi perché l'obiettivo di De Zerbi e compagni è quello di migliorarsi. Il prossimo campionato non sarà semplice e bisognerà alzare l'asticella. Le medio-piccole si stanno attrezzando in maniera importante, basti pensare ai 50 milioni di euro spesi dal Bologna per accontentare Mihajlovic. Il Sassuolo ha perso due elementi importanti come Demiral e Sensi, ha confermato Rogerio e probabilmente lascerò andare anche Pol Lirola un altro degli elementi fondamentali nella passata stagione. A centrocampo sta per arrivare Traorè, avvistato negli uffici milanesi dei neroverdi al pari di Ciccio Caputo, sempre più voglioso di rimettersi in gioco in maglia neroverde. Sulla fascia destra è in arrivo Jeremy Toljan, classe '94 con esperienza internazionale che non è riuscito a sfondare con il Borussia Dortmund e nel recente passato nel mirino dei grandi club italiani: a Sassuolo troverà l'ambiente giusto per rilanciarsi, con un mister che potrà esaltarne le caratteristiche. Il colpo a sorpresa potrebbe arrivare in difesa.



NUOVO COLPO 'ALLA BOATENG' Lo scorso anno il colpo ad effetto fu Kevin Prince Boateng (il Boa è tornato insieme a Melissa Satta, come testimoniano le foto sui social e questo aspetto potrebbe modificare la sua prospettiva e di conseguenza il suo futuro, con le opzioni essere messe, almeno per il momento in stand-by e con una permanenza a Sassuolo che non è ancora da escludere al 100%), quest'anno il grande colpo potrebbe arrivare in difesa. Il Sassuolo ha avviato i contatti con Omer Toprak, difensore centrale classe '89 del Borussia Dortmund. Centrale turco di spessore e di esperienza internazionale. Trattativa in corso per cercare di ottenere il suo assenso, per poi andare a chiudere con i gialloneri. Dopo l'addio di Merih Demiral, il Sassuolo potrebbe continuare a parlare turco in difesa. Toprak ha collezionato 27 presenze in Nazionale e 39 in Champions League, oltre 300 totali in carriera. E' un classe '89, è nel pieno della maturità e potrebbe diventare il colpo a sorpresa di un Sassuolo che non vuole smettere di sorprendere e di sognare!