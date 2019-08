Sassuolo, in stand-by Babacar-Lecce: l'attaccante non è convinto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa che avrebbe dovuto portare Khouma Babacar al Lecce ha subito un brusco rallentamento. Secondo quanto riportato da sassuolonews.net, l'attaccante non sarebbe convinto del passaggio alla corte di mister Liverani e avrebbe preso tempo. Discorso diverso per Dell'Orco e Goldaniga: i due difensori stanno trattando per l'ingaggio e l'affare sembra essere slegato da quello relativo a Babacar.