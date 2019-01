Sassuolo, incontro con l'agente di Sensi: il Milan alla finestra

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri il direttore generale del Sassuolo Carnevali ha incontrato Beppe Riso, agente del centrocampista e obiettivo rossonero Stefano Sensi. Un meeting per informare il club emiliano del forte interesse da parte di Leonardo per il mercato di gennaio. La società di Elliott è ottimista e confida di riuscire a strappare un sì dai neroverdi già per questo mercato invernale, così da concedere a Gattuso un rinforzo di qualità in un ruolo che per infortuni e scelte sbagliate è stato spesso scoperto nella prima parte di campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.