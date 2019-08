Sassuolo, incontro con l'enturage di Berardi. Ribadito il no alla cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi in casa Sassuolo è andato in scena un incontro fra la dirigenza e gli agenti di Domenico Berardi - Seghedoni e Galli - per fare il punto della situazione dopo il rincorrersi di voci che vogliono Fiorentina e Torino alla caccia dell’attaccante classe ‘94. Secondo quanto rivelato da Sassuolonews.net il club avrebbe ribadito all’entourage del calciatore, che a inizio estate aveva dichiarato di essere pronto a una nuova avventura, l’intenzione di non cederlo anche alla luce delle tante cessioni già formalizzate dal club e da un reparto offensivo che non può permettersi di perdere un altro uomo.