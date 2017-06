Sassuolo, intesa col Padova per la cessione in prestito di Ravanelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'anticipazione di TMW sull'interesse del Padova, arrivano conferme sul possibile approdo in Veneto di Luca Ravanelli. Sky Sport fa sapere che la società biancorossa ha raggiunto un accordo con il Sassuolo per il difensore classe 1997. Manca solo l'ok definitivo del capitano della Primavera neroverde che comunque, prima di essere girato in prestito al Padova, dovrebbe prolungare il suo contratto con gli emiliani.