Sassuolo, Juve alla finestra per Boga: Paratici pronto all'offerta in caso di apertura alla cessione

Anche la Juventus si iscrive alla corsa per Jeremie Boga. Il Sassuolo, tramite le parole di De Zerbi e Carnevali è stato chiaro: "In estate non partirà", ma il calciomercato è spesso imprevedibile e i bianconeri sono alla finestra. Nel caso si aprisse uno spiraglio ecco che Paratici sarebbe pronto, per un giocatore che farebbe la fortuna di molti club in tutta Europa. A riportarlo è Tuttosport.