La Juventus per provare l'ulteriore allungo sul Napoli e tutte le altre inseguitrici. Il Sassuolo per provare a restare attaccato al treno europeo. La sfida del Mapei Stadium si annuncia carica e ricca di spunti da entrambe le parti. Mister Allegri dopo le polemiche di questa settimana rinuncia a Paulo Dybala e lancia dal primo minuto Bernardeschi. Per De Zerbi invece formazione annunciata con Babacar al centro dell'attacco completato da Berardi e Djuricic. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.