Sassuolo, Kyriakopoulos: "Impressionato da Boga e Locatelli. Tra gli avversari? CR7"

"I primi mesi sono stati fantastici, mi piace vivere qui". Parola di Giorgios Kyriakopoulos, terzino del Sassuolo che ha parlato oggi in conferenza stampa: "Mi piace l'Italia, mi piace Sassuolo. Nei primi mesi ho avuto qualche difficoltà perché non conoscevo la lingua, ma per il resto la vita è simile alla Grecia. Sono sorpreso di tante cose qui, del Mapei Football Center, dei campi, dell'organizzazione. Si lavora molto bene qui".

Cosa ti piace di più?

"Il Sassuolo ha un'atmosfera familiare che mi piace molto. È stato un grande salto per me venire qui dalla Grecia: non è stato facile, ma lavoro duramente e ora mi sento parte della squadra. Voglio migliorare".

Quali difficoltà hai trovato?

"È difficile fare il terzino in Italia, devi concentrarti sia sulla difesa che sull'attacco. Penso che la mia migliore qualità sia il tiro, penso di poter migliorare in fase difensiva e nel dialogo con gli altri".

Aspetti il gol.

"Ho cercato di fare gol, purtroppo non ci sono riuscito. Penso che nelle prossime partite ci riuscirò, magari con l'aiuto dei compagni".

Che periodo state vivendo?

"Siamo in un buon momento, purtroppo abbiamo perso col Parma ma stiamo facendo bene. Perdiamo troppi punti nelle fasi finali delle partite, ma penso che continueremo a fare sempre meglio per salire in classifica".

Chi ti ha impressionato di più in Serie A?

"Tra i miei compagni, Boga e Locatelli. Tra gli avversari, ovviamente Cristiano Ronaldo, poi Dybala e Lukaku".

Col Brescia giocherete a porte chiuse.

"Sarà triste, è triste tutto quello che sta succedendo. Ma la salute viene prima di tutto. Vogliamo fare una bella partita e vincere contro il Brescia: è una squadra tosta e agguerrita. Sarà difficile".

La partita più emozionante?

"Contro la Roma. Abbiamo giocato molto bene e vinto contro un'ottima squadra. Anche il mio debutto contro il Lecce è stato molto emozionante".