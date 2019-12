Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniel Boga, agente dell'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lui è in serie A per dimostrare di cosa è capace. Il calcio italiano gli piace e si sta divertendo. Interesse del Napoli? Non posso dire molto. Ho parlato con Giuntoli che ha mostrato un gradimento nei confronti del giocatore, vedremo con il tempo cosa accadrà. A fine campionato vedremo chi sarà più interessato e valuteremo".