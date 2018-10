Sassuolo, l'ascesa di Duncan: da esubero a imprescindibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da giocatore in partenza a insostituibile. Una storia che negli anni ha riguardato tanti calciatori e che in casa Sassuolo risponde al nome di Duncan. Il centrocampista ghanese, dato in partenza per settimane anche nel corso della passata estate, adesso è una delle pedine principali dello scacchiere di De Zerbi e i numeri aiutano a comprendere il significato di questa condizione: con lui in campo i neroverdi hanno conquistato dieci punti in cinque partite; senza, ne hanno conquistati cinque in cinque partite (out per infortunio). Ovviamente non è solo colpa o merito della sua presenza in campo, ma per il modulo del tecnico degli emiliani, il suo apporto è diventato quasi imprescindibile. A riportarlo è La Gazzetta di Modena.