Sassuolo, l'idea di Carnevali sugli stipendi: "Intesa ad hoc per ogni nostro giocatore"

Il Sassuolo è pronto a salire sul podio dei club che per primi hanno trovato un accordo per intervenire sugli stipendi dei giocatori. A parlarne, a La Gazzetta dello Sport, è direttamente Giovanni Carnevali, ad e direttore generale del club nerovere: "Dobbiamo essere mossi dal buonsenso in una situazione di emergenza globale. Chi ha la possibilità deve andare incontro ai problemi della propria azienda. Io sarò il primo a farlo. Lo stesso De Zerbi, il nostro allenatore, si è immediatamente detto disponibile".

Con i giocatori è stato più complicato? "Serve uno schema costruito sulle esigenze di ognuno. C’è chi ha contratti più o meno ricchi, abbiamo molti giocatori giovani. Va analizzata la situazione per ciascuno di loro, capire le loro idee. E loro so che capiranno la nostra: siamo disponibili a confrontarci sui conti della società, li mostreremo per far capire le possibili perdite. Ho già iniziato le singole contrattazioni: sarà un lavoro lungo, ma vogliamo essere corretti fino in fondo».