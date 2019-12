© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo pensa al riscatto di Georgios Kyriakopoulos. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che racconta come il greco possa essere riscattato con una cifra relativamente abbordabile, quantificata in 600 mila euro. Così dopo le buone prestazioni novembrine - prima presenza il 3 contro il Lecce, al Via del Mare - il greco potrebbe essersi ritagliato e conquistato la permanenza, dopo essere arrivato in prestito quest'estate dall'Asteras Tripolis.