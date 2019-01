© foto di Federico Gaetano

Dopo l'infortunio di Gianluca Caprari, obiettivo numero uno per l'attacco fino a qualche ora fa, il Sassuolo è tornato con forza su Facundo Ferreyra. A sostenerlo è Sky Sport, secondo il quale i neroverdi sarebbero adesso pronti a fare sul serio per il centravanti in uscita dal Benfica.