Sassuolo, l'ultima idea per l'attacco porta il nome di Eder

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta una nuova pretendente italiana per Eder Citadin Martins. Come riporta Il Resto del Carlino, infatti, il Sassuolo si sarebbe inserito nella corsa all'ex attaccante dell'Inter. Eder, attualmente al Jiangsu Suning, era stato cercato anche dal Cagliari in questa finestra di mercato.