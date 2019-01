Sassuolo, la prima senza Boateng. Nuove chances per Babacar e Matri

La prima senza Boateng passato in settimana al Barcellona non dovrà fiaccare la carica del Sassuolo. De Zerbi in conferenza stampa, prima della gara col Cagliari, ha parlato dell'ex milanista come di un vero leader capace di interpretare alla perfezione il ruolo di falso nueve, ma ora si aspetta molto, ancora di più, dagli altri attaccanti Babacar (5 gol finora in campionato) e Matri (una rete). La partenza di Boateng può essere un'ulteriore occasione per i due giocatori, in attesa comunque di capire se da qui alla fine del mercato il Sassuolo non trovi un giocatore con le stesse caratteristiche di Boateng.

Quel che conta per il Sassuolo sarà comunque ottenere una vittoria che in casa manca dal 21 settembre e che per stessa ammissione del tecnico degli emiliani inizia a pesare parecchio. Con Sensi squalificato, spazio con ogni probabilità a Magnanelli, mentre Duncan resta in dubbio. Ci sarebbe anche qualche altro spunto di mercato, con Demyral pronto a vestire la maglia del Sassuolo oltre all'obiettivo Facundo Ferreyra. Pedine che, come sottolinea De Zerbi, possono fare al caso del Sassuolo.