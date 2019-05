© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Aspetto di vedere finalmente in campo Scamacca" è stata l'ammissione che Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, ha fatto a La Gazzetta dello Sport in merito al giovane attaccante di proprietà neroverde in virtù delle difficoltà mostrate dalla formazione di Roberto De Zerbi in fase di realizzazione.

Il giocatore, rientrato a gennaio dal PEC Zwolle, non si è fatto attendere e, anche se con la maglia della Nazionale U20, ha risposto al numero uno del club emiliano con due prestazioni di altissimo livello al Mondiale di categoria. Due partite, due vittorie azzurre contro Messico ed Ecuador e due assist del ragazzo romano.

In attesa della nuova stagione di Serie A Squinzi può già essere contento. Forse il volto nuovo dell'attacco del Sassuolo veste già neroverde.