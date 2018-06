Sassuolo, la Roma alza il pressing per Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma lavora per arrivare al cartellino di Domenico Berardi. Ad aggiornare la situazione ci ha pensato Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog: "Nelle ultime ore la Roma ha deciso di alzare il pressing nei riguardi di Domenico Berardi. Tutto questo indipendentemente dall’operazione Justin Kluivert, molto ben avviata con l’Ajax e vicina alla soluzione, al punto che Monchi spera di trovare la quadratura definitiva e di accogliere il figlio di Patrick per le visite. Ma dicevamo di Berardi: si tratta di una richiesta continua di Di Francesco, ci sono stati contatti nelle ultime ore, il pressing è fortissimo e ci possono essere sviluppi quasi decisivi nel prossimo weekend. La valutazione del Sassuolo è alta, non meno di 35 milioni, ma si possono inserire contropartite e comunque si può lavorare per un’intesa che soddisfi tutti. Berardi e la Roma, mai una pista così calda".