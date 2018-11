Sassuolo-Lazio 1-1 al 45', Ferrari risponde a Parolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Lazio, 1-1 il punteggio dopo i primi 45 minuti grazie alle reti di Parolo e Ferrari.

BOTTA E RISPOSTA IN AVVIO - Passano circa otto minuti e la Lazio passa subito in vantaggio. Lancio di Immobile per Luis Alberto e conclusione dello spagnolo. Consigli battuto, Magnani salva sulla linea ma regala il pallone a Parolo per il più facile dei tap-in. Il vantaggio dei biancocelesti dura poco: al minuto numero 15 Lirola mette in mezzo un bel cross, Ferrari sfrutta la marcatura blanda di Lulic e segna di testa il gol del pareggio.

IMMOBILE FA TREMARE IL PALO - La partita è bella, il Sassuolo attacca compatto, la Lazio riparte in contropiede. Luis Alberto vede lo scatto di Immobile e lo serve con un lancio chirurgico, l'attaccante biancoceleste controlla, si avvicina all'area e lascia partire un destro violentissimo. Consigli ancora battuto, questa volta è il palo a salvare i neroverdi. Il forcing finale della Lazio non porta i frutti sperati, resiste il pareggio.