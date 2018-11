Sassuolo-Lazio, le formazioni: Leiva dal 1', Luis Alberto dietro Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo e Lazio per la gara in programma al Mapei alle 18, valida per la dodicesima giornata di Serie A:

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Locatelli, Sensi, Adjapong; Berardi, Boateng. A disp.: Pegolo, Dell'Orco, Lemos, Rogerio, Peluso, Di Francesco, Djuricic, Magnanelli, Babacar, Trotta, Brignola, Matri. All.: De Zerbi.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Proto, Bastos, Wallace, Durmisi, Lukaku, Marusic, Cataldi, Murgia, Badelj, Berisha, Correa, Rossi. All.: Inzaghi.