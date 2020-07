Sassuolo-Lecce 4-2, le pagelle: l'attacco neroverde vola, male la difesa salentina

Sassuolo-Lecce 4-2

Sassuolo

Consigli 6 - Non può niente sulla rete di Lucioni, lasciato totalmente solo dalla retroguardia neroverde. Intuisce, ma non riesce a intercettare il calcio di rigore battuto da Mancosu

Müldür 7 - Si ripete dopo il gol segnato al Franchi. Chiude la partita con un preciso tocco che non lascia scampo a Gabriel. (Dall'85' Magnanelli S.V)

Marlon 5 - Il suo fallo su Babacar causa il rigore, trasformato da Mancosu, del 2-2. Non giocava da tre partite, la condizione non è delle migliori.

Ferrari 6,5 - Bene in difesa, altrettanto bene in attacco. Conquista il calcio di rigore poi trasformato da Berardi.

Kyriakopoulos 6,5 - Buona gara sulla sinistra, fatta di corsa e agonismo. Esce stremato nella ripresa. (Dal 57' Peluso 6 - Entra bene in partita, fa buona guardia sulla sua fascia. )

Locatelli 6,5 - Lancio perfetto per Caputo in avvio di gara, con l'attaccante che trova subito il gol. Bene in fase di impostazione, male in marcatura: perde totalmente Lucioni in occasione del gol del pareggio del Lecce.

Bourabia 6 - Gara di sostanza in mezzo al campo, fa bene entrambe le fasi.

Berardi 7 - Nel primo tempo ha una grande occasione ma non riesce a sfruttarla. Si riscatta nella ripresa quando trasforma il rigore conquistato da Ferrari.

Traorè 5,5 - Leggermente in calo rispetto alla scorsa partita, De Zerbi lo richiama in panchina al termine del primo tempo. (Dal 46' Djuricic 6 - Decisamente più dinamico rispetto all'ex Empoli, spesso i difensori del Lecce sono costretti a usare le maniere forti per fermarlo.)

Boga 7 - Bravo e fortunato, trova il gol che riporta avanti il Sassuolo con un preciso diagonale sinistro. (Dall'85' Toljan S.V

Caputo 7 - Ci mette meno di 5 minuti per sbloccare la gara. Splendido controllo, altrettanto splendido pallonetto.

Roberto De Zerbi 7,5 - Seconda vittoria consecutiva, quarto risultato utile di fila. Il suo Sassuolo vola sulle ali dell'entusiasmo e anche con qualche sbavatura difensiva vola sulle ali dell'entusiasmo.

Lecce

Gabriel 5,5 - Trafitto per quattro volte, non ha colpe evidenti.

Donati 5 - Spinge poco sulla sua fascia di competenza. Nel finale partecipa al blackout collettivo della retroguardia salentina.

Paz 4,5 - Partita da dimenticare. Causa il rigore, poi trasformato da Berardi. Sbaglia quasi tutto in area di rigore.

Lucioni 6 - Croce e delizia. Trova il gol con una bella incursione offensiva, ma in difesa fa molta fatica, soprattutto nella ripresa.

Calderoni 5 - L'unica nota positiva è l'assist per il gol di Lucioni, poi nel finale di gara crolla come tutta la squadra.

Petriccione 6 - Buona partita per il centrocampista del Lecce, tutta sostanza e qualità. (Dal 67' Falco 5 - Tanto fumo, pochissimo arrosto. Non riesce a dare il suo contributo)

Tachtsidis 5 - Fa legna in mezzo al campo, ma solo questo.

Barák 5,5 - Pochi inserimenti per il centrocampista ceco, uno dei suoi punti di forza.

Shakhov 5 - Prestazione incolore, si vede pochissimo in attacco. (Dal 67' Mancosu 6,5 - Entra per battere il calcio di rigore. Freddissimo dal dischetto, non sbaglia.)

Farias 5,5 - Ha una buona occasione nel primo tempo, ma si intestardisce e tiene troppo il pallone senza calciare. È l'unica azione degna di nota.

Babacar 5,5 - Prende un giallo dopo pochi minuti. Ha il pregio di conquistare il calcio di rigore del momentaneo 2-2.

Fabio Liverani 5 - Fino a quando i suoi giocatori hanno avuto energie, il Lecce ha retto bene. Nel finale il Sassuolo ha preso campo ed ha trovato la vittoria. Solo 2 cambi utilizzati, anche se in panchina il tecnico dei salentini aveva solo pochissimi giocatori della prima squadra.