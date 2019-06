Sassuolo, Lemos non verrà riscattato: torna al Las Palmas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto appreso da sassuolonews.net, il club neroverde non eserciterà il riscatto per Mauricio Lemos, che tornerà al Las Palmas. Il difensore centrale uruguaiano classe '95 non ha convinto Roberto De Zerbi e il Sassuolo e tornerà al mittente dopo 3 presenze in questo campionato, più una in Coppa Italia. Lemos era stato uno dei colpi di gennaio 2018 del Sassuolo, che aveva strappato il difensore in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Il centrale, seguito da numerosi club, aveva detto di sì ai neroverdi e il suo impatto era stato tutto sommato positivo. Con De Zerbi però tutto è cambiato: tante panchine e pochissime apparizioni.