Sassuolo, Letschert in uscita. Per la Bild è già ad Amburgo per firmare

Dopo una stagione trascorsa in prestito nell'Utrecht, il difensore olandese Timo Letschert sembra in procinto di lasciare a titolo definitivo il Sassuolo. Non convocato da De Zerbi per il ritiro pre-stagionale, il centrale classe '94, scrive la Bild, sarebbe addirittura già ad Amburgo in compagnia del suo entourage, e presto potrebbe firmare con il club tedesco, attualmente in Zweite Bundesliga, la seconda serie del calcio nazionale.