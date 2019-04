© foto di Federico Gaetano

Pol Lirola, esterno del Sassuolo, commenta in zona mista il successo ottenuto contro il Chievo. Queste le sue parole raccolte da canalesassuolo.it: "Sono felice della prestazione della squadra e anche per la mia gara. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Sembrava semplice, ma non è stato così. Adesso dobbiamo andare a Roma con la stessa cattiveria. Ci siamo tolti un peso da dosso. La vittoria non arrivava. Forse la meritavamo prima, contro Napoli e Milan. Ma ora dobbiamo andare avanti. A Roma sarà dura, loro saranno arrabbiati perché hanno perso ieri. Cercheremo di fare punti".